Преместиха "Ботев" - "Левски" с 24 часа въпреки несъгласието на пловдивчани

От Спортно-техническата комисия към БФС обявиха, че двубоят от седмия кръг на Първа лига между "Ботев" (Пловдив) и "Левски" ще се играе на 30 август (неделя) от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев".

Първоначално по програма срещата трябваше да се проведе в събота от 21:15 часа, но по предложение на "сините" заради европейските им ангажименти е преместена с ден по-късно.

"По предложение на ПФК „Левски" София, със съгласието на Нова Броудкастинг груп и БПФЛ и на основание чл. 44, ал. 1, предложение 3 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2026/2027, срещата от VII-ми кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК Ботев Пд и ПФК Левски Сф, ще се играе на 30.08/неделя/2026 г от 19.00 часа, вместо на 29.08/събота/2026 год. и ще се излъчва по ТВ Диема спорт 3", се казва в решението на Спортно-техническата комисия.

Босът на "Ботев" Илиян Филипов се обяви против, но в крайна сметка домакините ще трябва да се съобразят с решението на футболната централа.

"Левски" се завръща от Атина, където тази вечер предстои плейофния реванш за Шампионската лига, в четвъртък в 5 ч сутринта и това е причината за желанието на столичани за 24-часово преместване на мача в Пловдив.