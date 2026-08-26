"Левски" сред най-доминиращите кандидати за Шампионската лига

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Без значение дали “Левски” ще е в основната фаза на Шампионската лига, “сините” направиха уникална кампания в квалификациите на най-комерсиалния турнир в Европа.

Българският първенец е един от най-офанзивните и доминиращи отбори от всички 52, преминали през пресевките на състезание.

Това става ясно от публикувана статистика от УЕФА в официалния сайт на Шампионската лига.

Първенецът на България е изиграл 7 мача до момента, а му остава реванша от плейофния кръг срещу АЕК в Атина довечера (0:0 в първата среща). И водените от Хулио Веласкес играчи са пети по отбелязани голове. “Сините” за 7 двубоя са реализирали 10 попадения.

Пред “Левски” са норвежкият “Бодьо/Глимт” и албанският “Егнатия” с по 12 гола, хърватският “Динамо” (Загреб) (13) и азерският “Сабах” (18).

По създадени положения първенците на България заемат 4-ото място в пресевките на турнира на богатите.

Футболистите на Веласкес са стреляли общо 83 към вратата на противника в седемте си двубоя в Шампионската лига. 24 от шутовете са точни, 30 - извън вратата, а 29 са блокирани.

Лидер в тази класация отново е “Сабах” от Азербайджан. Воденият от бившия треньор на “Лудогорец” Валдас Дамбраусмас е стрелял 137 пъти в 8 мача.

Следват “Динамо” (Загреб) - 102, и “Кайрат” (Казахстан) с 97.

Че “Левски” е един от най-доминиращите тимове в квалификациите на Шампионската лига, стана ясно и от друг важен статистически компонент. А именно изпълнението на ъглови удари. “Сините” са спечелили 33 корнера преди реванша в Атина. И само 3 отбора имат повече. Това са “Динамо” (Загреб) - 40, “Кайрат” - 42, и “Сабах” - 48.

От статистиката на УЕФА излиза, че “сините” са вторият най-фаулиран тим в пресевките на Шампионската лига. Общо 81 пъти срещу играч на “Левски” е било извършено нарушение във въпросните 7 двубоя. Единствено играчите на “Кайрат”, който “сините” отстраниха в третия кръг, са били фаулирани повече - общо 83 пъти.

Факт е, че статистиката не играе на терена и не печели мачове, но е показателно, че от миналия сезон в играта на “Левски” има огромен прогрес. И без значение от крайния резултат в Атина “сините” напълно заслужават всички суперлативи, които получиха през последните 2 месеца за игрите си в европейските мачове.