АЕК приключи приказката на "Левски" в Шампионската лига, "сините" разгромени 0:4 в Атина

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Българският първенец ще играе в основната фаза на Лига Европа след 16-годишно прекъсване

АЕК приключи приказката на "Левски" в Шампионската лига. В реванша в Атина от плейофа за влизане в основната фаза на най-комерсиалния турнир "сините" бяха разгромени 0:4. Първият дуел от сблъска преди седмица в София бе завършил без голове.

Така "Левски" няма да се завърне в Шампионската лига след 20-годишно чакане, но за столичани остава утехата, че ще играят във втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. За последно "Левски" бе в тази надпревара преди 16 г.

Първенецът на южната ни съседка буквално смачка "сините" и абсолютно заслужено резултатът е толкова голям - разликата между нашите и атиняни наистина е огромна. По всеки един показател АЕК превъзхожда родния отбор.

Иначе в Атина срещата започна кошмарно за водения от Хулио Веласкес тим. Още в 7-ата мин домакините взривиха пълния до краен предел "АЕК Арена".

Звездата на гърците Лука Йович засече с глава центриране от дясно на фланга и не остави шансове на Вуцов.

В 13-ата минута другият нападател на атиняни Барнабаш Варга удвои с бомбен шут от наказателното поле. В 29-ата унгарецът направи резултата класически.

В 55-ата мин АЕК отбеляза четвърти гол, дело на Разван Марин, който се разписа от дузпа.

Домакините взеха инициативата още от самото начало на двубоя.

Още не бе изминала и една минута и Светослав Вуцов трябваше да се намесва. Стражът на "сините" изби с крак в корнер мощен удар на играч на АЕК.

С всяка изминала минута домакините затягаха обръча около "сините". Така се стигна до 7-ата мин. Рота получи на десния фланг. Халфът на АЕК центрира топката в наказателното поле, а там голямата звезда на гърците Лука Йович засече и прати топката в мрежата на Вуцов.

Отбраната на първенеца на България абдикира за втори път в 12-ата минута. Гърците изпълниха корнер, отбраната на българите се намеси, но само за момент. Веднага след това в наказателното поле бе намерен Варга, а унгарецът без много да му мисли простреля за втори път Вуцов.

В 16-ата минута вратарят на "сините" направи второто си спасяване. Стражът на българския отбор отрази пряк свободен удар, изпълнен от Ловро Майер.

В 25-ата минута българският тим стигна до първия си удар в срещата. "Сините" получиха пряк свободен удар. Сержино пуска към Бала, но ударът на бразилецът бе много неточен и излетя доста над вратата на Стракоша.

Феновете на "Левски" в сектора за гости в Атина. СНИМКИ: Даниел Йовков

В 27-ата минута Койта проби в наказателното поле, но капитанът на "сините" Кристиан Димитров го следваше плътно и блокира удара му, а домакините получиха корнер. След него поредно неразбирателство в отбраната на "Левски" осигури нов гол за АЕК. Барнабаш Варга се измъкна от пазача си и с глава заби кълбото в мрежата на Вуцов.

Веднага след гола нова грешка в отбраната на "сините" за малко не коства резултатът да стане още по-голям. Койта бе изведен сам срещу Вуцов, но за радост на "сините" стреля в аут.

В 34-ата минута българският тим за първи път остана около наказателното поле на съперника за повече от 10 сек. Атаката завърши с хубав диагонален шут на Алдаир извън границата на пеналта, но ударът му излезе в аут.

2 минути по-късно "Левски" стигна до най-чистото си положение. Българският шампион разигра добре, топката бе върната до Евертон Бала на около 35 метра от голлинията. Бразилецът центрира, а Кристиан Димитров надигра бранител на АЕК. Ударът с глава на българския защитник обаче мина на сантиметри от страничния стълб на Стракоша.

Втората част започна с натиск на гърците. Разван Марин напредна без никой да го бие към вратата на "сините" и стреля, но Вуцов спаси.

В 55-ата минута АЕК получи дузпа. Алдаир фаулира Варга и топреферът Клеман Тюрпен посочи бялата точка. С изпълнението на 11-метровия наказателен удар се нагърби Марин, който заби 4-и гол във вратата на българския шампион.

В 65-ата гърците удариха греда, директно от корнер. Майер застана зад топката на ъгловото флагче, а след изпълнението му топката срещна левия страничен стълб на българите.

В 66-ата минута Армстронг-Око Флекс залъга играч на АЕК на лявото крило. Футболистът на "сините" намери с хубав пас в наказателното поле влезлият като резерва Давид Кусо. Ударът на анголеца обаче попадна право в обсега на стража на АЕК Стракоша.

В добавеното време на втората част домакините изпуснаха чист гол. Играчите на АЕК имаха числено предимство трима на двама в наказателното поле на "сините", но късметът покри българския отбор и нов гол не падна.

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Преди седмица в София срещата завърши без голове. В Атина пред повече от 33 хил. "сините" на Хулио Веласкес ще търсят победа, която да ги класира отново в Шампионската лига 20 г. по-късно.

Предводителят на български тим не прави нито една промяна спрямо миналата седмица на "Васил Левски".

На "АЕК Арена" родният отбор е подкрепян от близо 1500 души. Домакинските запалянковци бяха заели местата си на съоръжението още 1,5 ч преди двубоя и правят уникална атмосфера.

Стартови състави:

АЕК: 1. Стракоша, 12. Рота, 2. Мукуди, 44. Релвас, 3. Пилиос, 14. Маер, 18. Марин, 6. Кайринен, 11. Койта, 25. Варга, 9. Йович

Левски: 92. Вуцов, 20. Сентейес, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 3. Майкон, 19. Мубарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо