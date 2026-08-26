България пречупи 3:2 Сърбия в европейската квалификация до 20 г. в София

Националният отбор на България за волейболисти под 20 години продължава победния си ход на европейската квалификация, зона BVA - първи кръг, която се провежда в София. Тимът ни, воден от Венцислав Симеонов, пречупи след петгеймова битка Сърбия с 3:2 (25:18, 25:13, 20:25, 22:15, 15:7) във втория си мач от турнира.

Така младите ни национали записаха втора поредна победа в турнира, след като на старта надиграха Северна Македония с 3:0. Съставът на Сърбия записа втора загуба в надпреварата.

С успеха си волейболистите на България направиха важна крачка напред по пътя към извоюване на квота за Евроволей 2027 на квалификацията, на която сме домакини. Нужно е първото място. Остават мачове с Турция, Беларус и Русия.

Отборът ни показа две лица в мача - перфектни първи два гейма, в които нашите доминираха изцяло. Спад, слабости и много лични грешки в следващите два. Видя се обаче най-важното, че притежава изключителен характер и борбеност докрай. В тайбрека българските момчета се събраха, излязоха със замах от трудната ситуация и се показаха като истински колектив за крайния успех.

Селекционерът Венцислав Симеонов направи доста рокади в хода на мача, като влезлите отвън момчета допринесоха за успеха. Видя се, че в състава има пълноценни смени, които могат и са готови да помогнат в трудни ситуации

Началото бе повече от оспорвано - развоя тръгна точка за точка. Напрежението се усещаше и от двете страни. Първи се отърсиха нашите, които се откъснаха с 2 точки (8:6) . Разликата даде импулс и националите ни младите ни се развихриха. Пробиха посрещането на съперника със силен сервис и поведоха с 15:10. Сърбия не можа да реагира и националите затвориха мача с разлика за 1:0.

Вторият гейм започна повече от ударно. Никола Градинаров застана на сервис, а след неговите бомбени изпълнения, включително и след 2 аса България поведе със 7:1. Тимът ни запази стабилност и концентрация затвори и убедително втория гейм за 2:0.

Бързият успех доведе до известен спад в родните редици. Волейболистите на Сърбия усетиха ситуацията и тръгнаха на щурм. На средата те вече водеха с 13:7. Нашите момчета започнаха да грешат, не успяха да излязат от тази ситуация и Сърбия спечели третата част, като се върна в мача. Това даде криле на опонента, който диктуваше играта изцяло в четвъртия гейм. Спечели го отново и мачът влезе в решителен тайбрек.

В петата решителна част волейболистите ни се събраха. Показаха хъс и воля за победа и най-вече страхотен характер. Засилиха отново сервиса и тръгнаха ударно с 6:2 след серия от сервис на Никола Градинаров, включително и ас. Продължиха да натискат, запазиха темпото и спечелиха с 15:7 за крайното 3:2.

Най-резултатен в полза на българския тим стана Александър Манушев с 26 точки. С 16 пункта се отличи съотборникът му Мартин Татаров.

В третия си мач България среща Турция утре от 17,30 часа.