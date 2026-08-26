Над 10 български фенове задържани преди АЕК – „Левски", остават 24 часа в ареста

Над десет български футболни привърженици вече са задържани в Гърция преди срещата между АЕК и „Левски" в Атина. По разпореждане на дежурния прокурор задържаните ще останат 24 часа в ареста, а утре срещу тях ще бъде проведено бързо производство.

В момента гръцката полиция извършва засилени проверки около стадиона и по пътищата, водещи към него. Контролът обхваща автомобили, автобуси и групи привърженици, като мерките за сигурност остават изключително строги непосредствено преди началото на срещата.

Сред задържаните са български фенове, спрени при проверки на пътните такси Афиднес и Елевсина, непосредствено преди влизането в Атина, където в автомобили са открити ножове. Арести има и при проверка на автобус, превозващ привърженици, както и на ГКПП „Промахон", където у български гражданин са намерени нож, палка и спрей.

Гръцкото законодателство е изключително строго при незаконно носене на ножове и други предмети, които могат да бъдат квалифицирани като оръжия. Основният нормативен акт е Закон 2168/1993 за оръжията, изменен със Закон 5187/2025, като нарушенията могат да доведат до лишаване от свобода и парична глоба.

При нарушения, свързани със спортни прояви и места с масово събиране на хора, наказанията са значително по-тежки и при определени случаи могат да достигнат до 8 години лишаване от свобода.

Проверките около стадиона и по основните пътни артерии към него продължават.