Капитанът на “Левски” изравни Легендата

Стожерът в отбраната на “Левски” и капитан на тима Кристиан Димитров изравни по мачове в европейските клубни турнири Бисер Иванов-Легендата.

Бранителят на “сините” изведе тима срещу АЕК в Атина в плейофа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига. За Димитров това бе 20-и двубой с екипа на “Левски” в състезание на УЕФА.

И така той се изравни с Бисер Иванов-Легендата във вечната класация. С 20 двубоя със синия екип в Европа са още Саша Симонович, Стефан Стайков, Мартин Станков и Петър Петров.

Иначе при излизането си на терена преди седмица в София срещу гръцкия шампион Кристиан Димитров задмина по срещи с екипа на “Левски” в Европа една от най-големите легенди на клуба - Борислав Михайлов.

Бившият вратар на “сините” и националния отбор има общо 19 двубоя в турнири на УЕФА с екипа на любимия си тим.

Димитров е и лидер по срещи в Европа от всички в тима на “Левски”. Това няма и как да е иначе, тъй като бранителят е с най-голям стаж от всички на “Герена” в момента.

Вратарят Светослав Вуцов пък настигна треньора си след реванша с АЕК. За настоящия страж на “сините” двубоят с гърците бе под номер 16 в европейските турнири. Толкова има и Божидар Митрев, който е наставник на вратарите в лагера на “сините” от няколко години.