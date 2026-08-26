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Григор Димитров на победа от основната схема в US Open, мина лесно през казахстанец

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е само на една победа от участие в основната схема на US Open.

Нашето момче не срещна особени затруднения срещу Тимофей Скатов, макар да спечели първия сет чак след тайбрек, който взе със 7:5.

Във втората част българинът проби за 2:1 и не допусна съперникът да върне пробива, като така взе мача с 6:4 и 2:0 сета.

Съперник на Григор Димитров в битката за място в основната схема ще бъде Ото Виртанен (№108) или Джак Пинингтън Джоунс (№165).

Григор Димитров започна участието си в квалификациите на US Open с мач срещу 195-ия в света Лоренцо Джустино.
В първия сет нашето момче мина като валяк през съперника и спечели с 6:0 - т.нар. на тенис жаргон "геврек", а след това спокойно взе и втория с 6:3 и затвори мача за 52 минути.

Димитров не получи покана за основната схема на последния за сезона турнир от "Големият шлем". Последното му участие в Ню Йорк бе преди 2 години, когато на четвъртфинала се отказа срещу Франсес Тиафо (САЩ)

Григор Димитров

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