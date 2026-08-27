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Треньорът на "Левски" Веласкес: АЕК не ни даде никакъв шанс

Симеон Демирев

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Хулио Веласкес Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

АЕК не ни даде никакъв шанс.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес след тежката загуба 0:4 в Атина в плейофа за Шампионската лига. По този начин "сините" няма да играят в същинската фаза на най-комерсиалния турнир, а в Лига Европа.

"АЕК са много труден противник. Нямахме нито една възможност от първата до последната минута. Превъзхождаха ни постоянно. Не играхме добре, защото съперникът не ни даде. Не влязохме добре в срещата. АЕК лесно влезе в същинската фаза на Шампионската лига. Разликата е, че гърците имат много силен отбор с много добри футболисти", каза испанският треньор на "сините".

Анализът след днешния мач за мен е ясен и обективен. Трябва да поздравим АЕК. Горд съм от играчите, клуба и публиката на "Левски". Трябва да поставим висока оценка за всичко, което постигаха. След загуба боли винаги. 16 г. "Левски" не е играл в турнир на УЕФА, а сега отборът се завръща в Лига Европа", добави още Веласкес.

Треньорът на "сините" обясни, че нивото на АЕК е като на повечето тимове в турнира, в които "Левски" ще играе до януари в Европа.

 "Загубата няма да се отрази по никакъв начин на играчите ми. Не трябва да си посипваме главата с пепел след поражението тези вечер. Трябва да бъдем честни. Европейските турнири са сериозно ниво. Трябва да покажем ниво и да надградим. Ще си оставим сърцето във всеки един мач и турнир, в които отборът участва", каза още предводителят на "сините".

Веласкес изтъкна, че откакто през януари 2025 г. е поел "Левски", отборът върви във възходяща линия. 

"Продължаваме да израстваме. Клубът с леки стъпки клубът дава крачки в предни позиция", завърши испанският треньор и добави, че проектът за нов стадион е отлична новина за всички в лагера на "Левски". Нивото на публиката на отбора е ниво шампионска лига. Трябва да отчетем факта, че след в същинската фаза на Лига Европа".

Хулио Веласкес

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