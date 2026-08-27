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"Левски" към феновете: Загубата не може да заличи емоциите от невероятното "синьо" лято

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Снимка: "Левски"

"Левски" отправи специално обръщение към феновете си след реванша срещу АЕК в плейофите за участие в основната фаза на Шампионската лига в Атина. Българският шампион загуби с 0:4 в гръцката столица и през есента ще участва във втория по сила континентален турнир - Лига Европа.

"Загубата не може да заличи емоциите от невероятното "синьо" лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му - тепърва ни чака "синя" есен и зима в Лига Европа! Благодарим ви за изумителната подкрепа!", написаха от "Левски".

Снимка: "Левски"

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