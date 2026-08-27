"Лудогорец" прати бразилец под наем при Антоан Гризман

"Лудогорец" преотстъпи Винисиус Ногейра на американския "Орландо Сити" под наем за срок от една година, информираха от Разград.
Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период.
"Орландо Сити" участва в Източната конференция на МЛС, като наскоро отборът привлече френската звезда Антоан Гризман от "Атлетико" (Мадрид).
Винисиус дойде в "Лудогорец" през януари от шведския "Халмщат". Левият бек изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири.