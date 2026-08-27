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https://www.24chasa.bg/sport/article/23462236 www.24chasa.bg

"Лудогорец" прати бразилец под наем при Антоан Гризман

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"Лудогорец" преотстъпи Винисиус Ногейра на американския "Орландо Сити" под наем за срок от една година, информираха от Разград.

Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период.

"Орландо Сити" участва в Източната конференция на МЛС, като наскоро отборът привлече френската звезда Антоан Гризман от "Атлетико" (Мадрид).

Винисиус дойде в "Лудогорец" през януари от шведския "Халмщат". Левият бек изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири.

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