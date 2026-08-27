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https://www.24chasa.bg/sport/article/23462404 www.24chasa.bg

Сърбия класира България за 1/8-финал на европейското

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България ще играе в елиминациите на ЕвроВолей 2026. Снимка: CEV

Националките по волейбол ще играят 1/8-финал на европейското. Именно със задачата да излезе от групата тимът на селекционера Марчело Абонданца замина за Бърно (Чехия).

Класирането стана факт след победата на Сърбия над Украйна с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). Така украинките останаха на 5-ото място в подреждането със само 1 победа, 4 загуби и 4 точки. Австрийките още вчера са наредиха последни, а сръбкините с 5 от 5 са първи.

България е на 4-ата позиция, последната която дава квота за елиминациите с 2 победи, 2 загуби и 5 точки.

При победа с 3:0 или 3:1 над домакините от Чехия нашите можеха да изместят гъркините от третото място. Мачът е от 20 ч.

България ще играе в елиминациите на ЕвроВолей 2026. Снимка: CEV

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