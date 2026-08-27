И все пак "Левски" надскочи себе си

Шамарът от АЕК дойде точно навреме и показа колко далеч е най-добрият ни отбор от Шампионската лига

“Левски” бе приземен, но не рано-рано в Европа, както мнозина очакваха и пророкуваха, а точно под върха на футболния Олимп.

Шампионът на България заслужено отпадна от АЕК в плейофа за влизане в най-комерсиалния турнир, след като бе буквално прегазен 4:0 в Атина в реванша. Резултатът можеше и да е по-изразителен, но домакините сякаш не искаха да унижават повече българския си съперник и направиха няколко фрапантни пропуска.

100% обаче кампанията на “сините” в Европа е успешна и надскочи всички очаквания, дори и след 0:4 в гръцката столица.

Едва ли някой си е мислел през май месец, че воденият от Хулио Веласкес тим ще елиминира 3 съперника в турнира на богатите. Очакванията бяха “Левски” да приключи най-късно във втория кръг на пресевките на Шампионската лига. И евентуално, ако съдбата е с отбора, да стигне до основната фаза на най-ниско разрядния турнир на Стария континент - Лигата на конференциите. Но Рейналдо, Сержиньо и всички останали в “Левски” обориха всички. Самото достигане до директен мач за влизане в същинската фаза на Шампионската лига след 0:0 в София в първия мач от дуела с АЕК си е огромно постижение, с което в последните 5 години роден тим не можеше да се похвали. Сега “сините” ще мерят сили отново с много силни и класни противници в същинската фаза на Лига Европа. Е, не е Шампионската лига. Няма на “Васил Левски” да ехти химнът в съпровод на цигулка. Но на “Герена” наистина още не са дорасли да стигнат до най-комерсиалния турнир.

Сега те ще се изправят с отбори, които са или на ниво АЕК, или доста по-класни. Тоест “Левски” ще яде много бой и ще отнесе шамари, като тези в Атина в сряда вечерта в адската жега в Неа Филаделфия.

Гърците обаче, колкото и да не са във форма, показаха, че лафът, че парите не играят на терена, не важи. Едно е да имаш играчи за 5 или 10 млн. евро. при това с богат опит. Друго е да са взети за максимум 1,5 млн., или пък свободни агенти. АЕК можеше и да са на 2 мача през това лято, а “сините” на 15, но атиняни са класа, каквато нито един роден тим в момента няма. И само може да се чудим какво ли ще е, когато са във форма през октомври или ноември, при все че разпиляха “сините” още през август с 4 гола.

АЕК не остави никакви шансове на "Левски" в Атина в сряда вечерта.

Шамарът от гръцкия тим обаче дойде абсолютно и точно навреме за “Левски”. “Сините” бяха изпаднали в еуфория, че може да напишат нова приказка, както преди 20 г., когато дебютираха в групите на Шампионската лига. А реално нямаха никакъв аргумент срещу атиняни. Всъщност няма какво да се лъжем - АЕК бе най-коварният възможен съперник за българския тим. И отпадането е напълно логично.

“Сините” сега само може да научат няколко урока. А предводителят им Веласкес е добър в това. Знае как да вдига отбора си и да го развива, при това правилно. Мисля, че с направеното от испанеца през тази малко над година и половина в София това е показателно.

Факт е, че “Левски” надгражда и последователно стъпка по стъпка върви в развитието си. Предводителят на “сините” Хулио Веласкес не се притеснява да пробва да се надиграва с отбори, които е видимо, че са по-класни и абсолютни фаворити. Така бе през миналия сезон в Европа - примерите са “Брага” и АЗ.

Сега воденият от него тим на столичани пробва да направи същото с “Университатя” (Крайова) и АЕК. Няма излизане на терена за 0:0 и отзад здравата, а отпред каквото стане. Играе се, каквото се тренира. Следват се ясно планът и философията на треньора.

Самият наставник на “сините” призна абсолютното превъзходство на съперника от Гърция.

“АЕК са много труден противник. Нямахме нито една възможност от първата до последната минута. Превъзхождаха ни постоянно. Не играхме добре, защото съперникът не ни даде. Не влязохме добре в срещата. АЕК лесно влезе в същинската фаза на Шампионската лига. Разликата е, че гърците имат много силен отбор с много добри футболисти. Загубата няма да се отрази по никакъв начин на играчите ми. Не трябва да си посипваме главата с пепел след поражението тези вечер. Трябва да бъдем честни. Европейските турнири са сериозно ниво. Трябва да покажем ниво и да надградим. Ще си оставим сърцето във всеки един мач и турнир, в които отборът участва”, каза Веласкес след 0:4 в Атина.