В Гърция: Българите си получиха заслуженото

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Гръцките медии очаквано засипаха с похвали АЕК след гръмката и изразителна победа над “Левски” 4:0 в плейофа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига.

“Нашият тим изигра най-силния си двубой от дълго време насам. Българите, които си вярваха много, си получиха заслуженото”, написа един от най-големите спортни вестници в Гърция.

Спортното издание SDNA поставя акцент върху вихреното начало на домакините и отбелязва, че АЕК е нанесъл решаващия удар още в първите 30 минути.

Gazzetta.gr пък подчертава пълното превъзходство на гръцкия тим и факта, че той е намалил темпото чак след почивката, а иначе резултатът може да е имал и друго изражение.

