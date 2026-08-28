Днес "Левски" научава противниците си в Лига Европа

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Днес “Левски” ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа. Жребият за втория по сила турнир на УЕФА ще се тегли в 14 часа в Нион.

“Левски” се завръща в основна фаза на състезание под егидата на европейската футболна централа след 16-годишно прекъсване. За последно през 2010 г. столичани отново бяха част от Лига Европа, като тогава имаха реален шанс да излязат от тогавашната групова фаза, но не успяха.

Сега “сините” ще изиграят общо осем мача в основната част на надпреварата. Кампанията им ще започне на 16 или 17 септември, а последният двубой е предвиден за 28 януари догодина.

“Левски” ще бъде поставен в четвърта урна и най-вероятно ще е отборът с най-нисък коефициент в турнира.

Форматът предвижда българският тим да се изправи срещу два отбора от всяка от четирите урни, като по веднъж българския отбор ще е домакин и веднъж гост на въпросните отбори от другите урни.

Голяма част от възможните съперници на “Левски” са ясни. Шампионът на България със сигурност ще премери сили с някои от известните тимове като в Европа, като “Байер” (Леверкузен), “Ювентус”, “Милан”, “Лион”, “Олимпик” (Марсилия), АЗ “Алкмаар”, “Олимпиакос”, “Реал Сосиедад”, “Ференцварош”, “Цървена звезда”, “Кристъл Палас”, “Борнемут”, “Съндърланд” и др.