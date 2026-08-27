Първото вечно дерби на 9.IX.

Първото вечно дерби за сезона у нас между “Левски” и ЦСКА ще се проведе на 9 септември.

Това се официализира, след като “сините” отпаднаха от Шампионската лига и ще играят в Лига Европа.

Още преди изиграването на плейофа с АЕК от Професионалната лига бяха заложили условие, че именно това ще е датата за провеждане на срещата, ако “сините” отпаднат от турнира на богатите.

Двубоят, разбира се, ще се проведе на Националния стадион “Васил Левски”. А се очаква до дни организаторите да обявят и точния час на срещата. С оглед на ситуацията, че е делничен ден (сряда), най-вероятно първото вечно дерби за сезона ще е от 17 ч.

Иначе “Левски” и ЦСКА ще излязат в спор за суперкупата на България за първи път от 20 г. насам. За последно това се случи през 2006 г., когато “червените” триумфираха след дузпи.

Иначе първото вечно дерби в елита на България трябва да се проведе в последния 13-и кръг на първенството. Символичен домакин тогава са “сините”. И трябва да се проведе в последния ден от октомври.

