България загуби втората контрола срещу Чехия в Самоков

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Волейболните ни национали загубиха от Чехия с 1:3 (20:25, 25:20, 23:25, 15:25) във втората контрола помежду им, играна при закрити врата в зала “Арена СамЕлион” в Самоков. Там възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини са на подготовка преди домашното европейско. В първия спаринг световните ни вицешампиони биха с 3:1 пред 2000 зрители.

Бленджини започна втората приятелска среща с Чехия със състав Симеон Николов (разпределител), Венислав Антов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Преслав Петков и Жасмин Величков (либеро).

Впоследствие в игра се появиха всички останали играчи с изключение на Илия Петков.

Най-резултатни за България станаха Александър Николов и капитанът Алекс Грозданов с по 16 точки.

За България предстоят още две контроли преди старта на ЕвроВолей 2026 - срещу Сърбия на 1 и 2 септември (вторник и сряда) в “Арена София”.