И без "Левски" - яки мачове в основната схема на Шампионската лига

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В Монте Карло беше теглен жребият за първата фаза на основната схема на Шампионската лига. Особено са яки мачовете между на фаворитите, които традиционно предизвикват най-голям интерес.

Теоретично ако "Левски" беше преодолял гръцкия АЕК, в София щяхме да гледаме "Реал" (Мадрид). "Сините" щяха и да гостуват на "Манчестър Сити".

Ето и съперниците на 9-те отбора от I урна:

"Пари Сен Жермен" - "Барселона" (домакин), "Манчестър Сити" (гост), "Рома" (д), "Астън Вила" (г), "Галатасарай" (д), "Виляреал" (г), "Слован" (д), "Комо" (г).

"Байерн" - "Арсенал" (д), "Атлетико" (г), " Бетис" (д), "Манчестър Юнайтед" (г), "Будьо/Глимт" (д), "Лил" (г), "Славия" Прага (д), "Викинг" (г).

"Реал" (Мадрид) - "Интер" (д), "Арсенал" (г), "ПСВ Айндховен" (д), "Рома" (г), "РБ Лайпциг" (д), "Шахтьор" (г), ЛАСК (д), АЕК (г).

"Ливърпул" - "Атлетико" (д), "Интер" (г), "Порто" (д), "Брюж" (г), "Виляреал" (д), "Фенербахче" (г), "Ланс" (д), ЛАСК (г).

"Интер" - "Ливърпул" (д), "Реал" (г), "Брюж" (д), "Борусия" (Дортмунд) (г), "Шахтьор" (д), "Фейенорд" (г), "Щутгарт" (д), "Слован" (г).

"Манчестър Сити" - "Пари Сен Жермен" (д), "Барселона" (г), "Спортинг" (д), "Порто" (г), "Наполи" (д), "РБ Лайпциг" (г), АЕК (д), "Ланс" (г).

"Арсенал" - "Реал" (д), "Байерн" (г), "Борусия" (Д) (д), "Бетис" (г), "Лил" (д), "Наполи" (г), "Сабах" (д), "Славия" (Прага) (г).

"Барселона" - "Манчестър Сити" (д), "Пари Сен Жермен" (г), "Астън Вила" (д), "Спортинг" (г), "Фейенорд" (д), "Галатасарай" (г), "Комо" (д), "Сабах" (г).

"Атлетико" - "Байерн" (д), "Ливърпул" (г), "Манчестър Юнайтед" (д), "ПСВ Айндховен" (г), "Фенербахче" (д), "Будьо/Глимт" (г), "Викинг (д), Щутгарт" (г).