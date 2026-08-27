Чудо за ЦСКА с ОФИ? "Охи"! Гърците показаха на "армейците", че са за друга лига

ЦСКА падна от ОФИ с 0:2 в плейофа реванш за влизане в основната фаза на Лига Европа. След 3:0 за гърците в първия мач българският отбор уж се хвърли да търси чудо в София, но след средата на първата част гърците каза "не" на тези мечти - ОФИ каза "охи". И показа, че мястото на "червените" е в друга лига. В случая - в Лига на конференциите. Там ще продължи евроучастието на тима на Христо Янев след тежкото 0:5 от двата мача с ОФИ.

А иначе "червените" се хвърлиха в атака от първата минута. Джеймс Ето'о шутира от разстояние, но топката попадна в ръцете на вратаря Христогеоргиос.

В 9-ата мин Гбамен беше много близо да зарадва "червена" България. След центриране от свободен удар от Ето'о той намери топката на първа греда - стреля с глава, но малко над вратата.

В 11-ата мин Питас беше изведен срещу вратаря, успя да го преодолее след рикошет, но топката дойде встрани за кипърския нападател на "червените" и притичал защитник изчисти в корнер. Суматохата в наказателното поле на гостите след ъгловия удар не доведе до резултат.

В 23-ата мин ОФИ създаде първата опасност пред вратата на ЦСКА, но Лапоухов боксира и предотврати инфарктната ситуация.

В 28-ата мин ОФИ прати топката в мрежата, но се оказа, че заради игра с ръка в тази ситуация ЦСКА оцеля. Канталапиедра се възползва от лоша игра на защитниците в червено, овладя, завъртя се и прати топката към долния десен ъгъл на вратата, пазена от Лапоухов. Докато всички гърци започнаха да се радват, че са пречупили и мечтите на ЦСКА, повеждайки в общия резултат с 4:0, съдията отмени гола. Топката беше срещнала ръката на Канталапиедра, преди той да овладее топката. Резултатът в реванша остана 0:0.

В 35-ата мин ОФИ организира отлична атака. Канталапиедра проби отляво и сви към Фунтас, който стреля, но Лапоухов отрази с една ръка.

След корнера се стигна до ново разбъркване в близост до голлинията. Лапоухов пак изби опасен удар. Съотборниците му в защита не успяха да се организират и в 37-ата мин все пак настана гръцка радост на стадион "Васил Левски". Тиаго Нус прати топката в мрежата. 0:1. Общо 0:4.

В 42-ата мин Фунтас се вклини на скорост в ядрото на червената защита и приближаваше застрашително наказателното поле, когато Жордао намери единствения начин да го спре - хвана го за фланелката срещу жълт картон.

След скучни първи 15 мин на втората част ЦСКА беше много близо до гол, но стигна само до греда. Натиск на "червените" в непосредствена близост до голлинията доведе до грешка на противник. При опит топката да бъде изчистена тя се отби в протегнатия от Леандро Годой крак, но късметът пак не беше с българския тим - топката срещна десния страничен стълб.

В 78-ата мин ОФИ вкара втори гол в София и дръпна общо с 5:0. Янис Теодосулакис се появи на мястото на Айтор Канталапиедра в 77-ата мин, а секунди по-късно, с първото си докосване до топката я прати в мрежата зад Лапоухов.

В 81-ата мин друга резерва - Янис Апостолакис, също беше много близо до гол. След като преди няколко минути даде асистенция на Теодосулакис за втория гол, сега появилият се в 71-ата мин Апостолакис направи хубав пробив, пусна топката покрай Лапоухов, но тя се удари в лявата греда.

Много близо до ново 0:3 и общо 0:6.

В продължението на мача ЦСКА прати топката в мрежата на съперника, но дори и почетен гол не бе зачетен. Гбамен стреля, Цварц отклони хубаво, но Жоел бе в засада.

ЦСКА падна в плейофа за Лига Европа с общо 0:5 от носителя на купата на Гърция ОФИ, "Левски" падна с общо 0:4 в плейофа за Шампионската лига от шампиона на Гърция АЕК. Или общо 0:9 за софийските грандове от гръцките съперници.

В третия квалификационен кръг на Лига на конференциите ЦСКА 1948 бе отстранен от "Панатинайкос", но след две равенства 1:1 в редовното време и загуба след продължения - 1:2 в реванша в София.

След последния българо-гръцки мач от квалификациите сега ЦСКА чака жребия за основната фаза на Лига на конференциите.

Христо Янев

ЦСКА - ОФИ 0:2

0:1 Тиаго Нус 37

0:2 Янис Теодосулакис 78

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор (46 - 94. Исак Соле), 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 17. Анжело Мартино (84 - 19. Андрей Йорданов), 6. Бруно Жордао (46 - 10. Жоел Цварц), 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето'о, 67. Каталин Иту (56 - 30. Петко Панайотов), 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас (73 - 38. Лео Перейра)

ОФИ: 31. Николаос Христогеоргиос, 15. Ахилеас Пунгарас, 16. Христос Шелис (83 - 2. Крешимир Кризманич), 43. Димитриус Николау, 3. Николаос Атанасиу, 41. Андреас Бухалакис (77 - 6. Зизис Карахалиос), 14. Танасис Андруцос (К), 24. Лоренцо Дикман (83 - 17. Борха Гонсалес), 10. Айтор Канталапиедра (71 - 21. Янис Апостолакис), 18. Тиаго Нус (77 - 46. Янис Теодосулакис), 11. Тахирис Фунтас