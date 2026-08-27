България загуби от Чехия, следва непосилна задача в 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

България завърши на четвърто място в групата на европейското по волейбол за жени в Бърно, след като загуби последния си мач от домакина Чехия с 0:3 (26:28, 19:25, 19:25). Двубоят започна с новината, че вече сме се класирали за елиминациите. Сърбия победи Украйна с 3:0 и по този начин изхвърли прекия ни съперник от надпреварата.

В 1/8-финалите обаче тимът на селекционера Марчело Абонданца ще има непосилна задача.

Среща родината му, която е олимпийския и световен шампион. По предварителна програма мачът трябва да бъде в понеделник (31 август) от 17,00 часа българско време, но се очаква официално потвърждение.

България започна много силно мача срещу Чехия. Явно освободени от напрежението за изпълнената цел, нашите момичета поставиха домакините и публиката им под огромен натиск. Резултатът стана 11:4 за България и продължи да расте до 17:8. След това нещо се пречупи в играта ни. До този момент атаката и защитата ни беше на страхотно ниво, а изведнъж започнахме да бъркаме. Малко по малко чехкините започнаха да стопяват пасива си.

Но единственото равенство дойде при 24:24, след като вече бяхме изпуснали два геймбола. Получихме още два, но не ги реализирахме. След 26:25 за България съперникът направи три поредни точки и спечели частта. Треньорът Марчело Абонданца опита с много смени да разконцентрира чехкините, но под екзалтираната подкрепа на публиката те не се поддадоха. Във втория гейм самочувствието ни явно спадна, въпреки че го започнахме добре. Първоначално домакините поведоха с 6:3, но ние ги обърнахме до 7:6. След това доминацията изцяло беше на страната на Чехия.

Резултатът набъбна до твърде тежкото 16:8. В тези моменти нямаше нищо общо с играта от първата част, когато в началото всичко ни вървеше. Разликата продължи да расте и стана 18:10. Бяхме в почти същото положение малко по-рано, но в наша полза. Само че чехкините не позволиха да направим обрат. В края на частта България показа, че може да се бори и отрази три геймбола. Но в крайна сметка Чехия спечели с 25:19.

Третият гейм започна оспорвано, но не успяхме дълго да се задържим в него. Чехкините поведоха с 14:10 и държаха аванса си. Преднината им се увеличи до 20:13 и вече нямаше надежда.

Най-резултатна за България беше Александра Миланова с 15 точки, а Ива Дудова приключи с 12.

Така България завърши груповата фаза с победи над Украйна и Австрия, както загуби срещу Гърция, Сърбия и Чехия.