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Спорт по телевизията днес

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"Левски" и ЦСКА ще научат днес съперниците си в Лига Европа и Лигата на конференциите. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

9,00 ч Снукър, открито на Ухан Eurosport 1

14,00 ч Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите Max Sport 3

14,30 ч Колоездене Обиколка на Испания Eurosport 2

14,30 ч Снукър, открито на Ухан Eurosport 2

14,30 ч Голф, "Хускварна Бритиш Мастърс" Max Sport 1

17,30 ч Волейбол, Азербайджан - Нидерландия (жени)

19,00 ч "Славия" - "Септември" "Диема спорт"

19,00 ч Волейбол, Турция - Полша (жени)

19,30 ч "Айнтрахт" (Бр) - "Херта" "Диема спорт" 2

19,30 ч "Бохум" - "Оснабрюк" "Нова спорт"

20,00 ч Голф, PGA тур Eurosport 2

20,00 ч "Сантандер" - "Елче" MAX Sport 1

21,00 ч "Ал Насър" - "Ал Таавон" MAX Sport 1

21,15 ч ЦСКА 1948 - "Локо" (Пд) "Диема спорт"

21,30 ч "Байерн" - "Щутгарт" "Диема спорт" 3

21,45 ч "Милан" - "Венеция" MAX Sport 3

21,45 ч "Лил" - "Пари Сен Жермен" "Нова спорт"

22,00 ч "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити" "Диема спорт" 2

22,30 ч "Алавес" - "Виляреал" MAX Sport 4

23,00 ч Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм MAX Sport 1

"Левски" и ЦСКА ще научат днес съперниците си в Лига Европа и Лигата на конференциите. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание