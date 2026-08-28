9,00 ч Снукър, открито на Ухан Eurosport 1
14,00 ч Жребий за Лига Европа и Лига на конференциите Max Sport 3
14,30 ч Колоездене Обиколка на Испания Eurosport 2
14,30 ч Снукър, открито на Ухан Eurosport 2
14,30 ч Голф, "Хускварна Бритиш Мастърс" Max Sport 1
17,30 ч Волейбол, Азербайджан - Нидерландия (жени)
19,00 ч "Славия" - "Септември" "Диема спорт"
19,00 ч Волейбол, Турция - Полша (жени)
19,30 ч "Айнтрахт" (Бр) - "Херта" "Диема спорт" 2
19,30 ч "Бохум" - "Оснабрюк" "Нова спорт"
20,00 ч Голф, PGA тур Eurosport 2
20,00 ч "Сантандер" - "Елче" MAX Sport 1
21,00 ч "Ал Насър" - "Ал Таавон" MAX Sport 1
21,15 ч ЦСКА 1948 - "Локо" (Пд) "Диема спорт"
21,30 ч "Байерн" - "Щутгарт" "Диема спорт" 3
21,45 ч "Милан" - "Венеция" MAX Sport 3
21,45 ч "Лил" - "Пари Сен Жермен" "Нова спорт"
22,00 ч "Кристъл Палас" - "Манчестър Сити" "Диема спорт" 2
22,30 ч "Алавес" - "Виляреал" MAX Sport 4
23,00 ч Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм MAX Sport 1