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Саръбоюков пети в Лозана, бразилец със световен рекорд на 400 метра хърдели

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Дос Сантос счупи световния рекорд на 400 метра с препятствия. Снимка: Ройтерс

Божидар Саръбоюков финишира пети в последния турнир от Диамантената лига в Лозана. Най-добрият ни атлет, който се класира и за финалите на веригата, записа 8,16 метра във втория си опит, който се оказа и единствен без фаул в състезанието.

Победата отново взе гръцката легенда Малтиадис Тентоглу. Възпитаникът на Георги Помашки направи 8,45 метра, само с 2 сантиметра пред ямаеца Тиджей Гейл. С 8,33 метра третото място бе за сънародника на Гейл - Уейн Пинък, който пък изпревари само със сантиметър Хорхе Ходелин от Куба.

Бразилецът Алисон дос Сантос счупи световния рекорд на 400 метра с препятствия, като спря хронометъра на на 45,80 секунди. Това е с 14 стотни под постижението на Карстен Уорлхолм (Норвегия), поставено преди 5 години в Токио. Уорлхолм завърши на второ място в Лозана с 46,69 секунди.

Дос Сантос счупи световния рекорд на 400 метра с препятствия.
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