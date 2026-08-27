България удари и Турция на европейската квалификация в София до 20 г.

Националният отбор на България за волейболисти под 20 години на практика спечели на квота за европейското първенство 2027.

Тимът, воден от Венцислав Симеонов, удари Турция с 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) в третия си мач от квалификацията в зала „Христо Ботев" в София.

Така нашите момчета записаха трета поредна победа в турнира. Нашите биха преди това Сърбия и Северна Македония. Остават им мачове с Беларус и Русия в петък и събота.

Волейболистите ни изиграха стегнат мач, като запазиха стабилност и концентрация докрай. България доминираше в почти всички елементи в мача, като не остави никакви шансове на съперника. Превъзходството отново позволи на селекционера Венцислав Симеонов да даде възможност за изява на по-голяма част от състава.

Единствено началото на срещата бе равностойно, а резултатът тръгна точка за точка. В средата на гейма нашите момчета влязоха в ритъм се откъснаха с три точки (17:14). Това им даде увереност, те засилиха сервиса и пробиха противниковото посрещане (20:16). В края на гейма отбелязаха серия от точки и го спечелиха с разлика.

Втората част премина под пълната доминация на България. След първоначално равенство 4:4, Димитър Пейчинов направи серия от сервис, включително и 2 аса, а съотборниците му поведоха с 10:4. Волейболистите ни продължиха неумолимо да диктуват темпото, като поддържаха солидна преднина (18:12). До края нашите нямаха проблеми и затвориха и втория гейм с разлика за 2-0.

Въпреки бързия успех нашите момчета не допуснаха никакво отпускане. В третия гейм те взеха първоначален аванс при 9:5 и го поддържаха. Съставът на Турция се опита да се доближи и да промени ролята на догонващ, но родните представители не позволиха обрати. Запазиха стабилност докрай и спечелиха мача с крайното 3:0.