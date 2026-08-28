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Троен гръцки шамар за България в Европа

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ЦСКА последен се опари от гръцки противник. Снимка: Георги Палейков

Че гръцкото първенството е с класи над т.нар. български елит, е повече от ясно.

По стечение на обстоятелствата категорично потвърждение за това дойде от европейските клубни турнири.

Представителите на южната ни съседка се погрижиха за това грандовете „Левски" и ЦСКА да играят в същинската фаза по-нисък разряд надпревари, а ЦСКА 1948 да отпадне в квалификациите.

Именно вицешампионът на България от Бистрица бе най-близо до това да отстрани гръцки съперник. Елиминиран бе обаче от гранда „Панатинайкос" в третия предварителен кръг за Лигата на конференциите след продължения (1:1 в Атина и 1:2 на „Васил Левски").

„Левски" и ЦСКА пък паднаха - съответно с общо 0:4 от първенеца на Гърция АЕК и 0:5 от носителя на купата ОФИ (Крит).

На „сините" това се случи в плейофа за Шампионската лига, а на „червените" в този за Лига Европа.

Така „Левски" ще играе в нея, а за ЦСКА остава Лигата на конференциите.

Постижение, което трябва да се оцени по достойнство с оглед на качеството в нашия шампионат.

ЦСКА последен се опари от гръцки противник. Снимка: Георги Палейков

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