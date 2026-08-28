Цолов навъртя невероятните 702 километра в първия си тест с болид от Ф1

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Никола Цолов навъртя 143 обиколки в първия ден от теста си с миналогодишния болид на "Рейсинг Булс" от Формула 1 на "Монца". Това прави 702 километра, което показа невероятна издържливост на българския пилот.

Най-доброто му време е около 1:16,95 минути на меки гуми и малко гориво.

Никола направи 4 квалификационни симулации - 2 с 2 загряващи обиколки и 2 с по една.

Записа и 4 тренировъчни старта от място.

Лиам Лоусън пък направи още 20 обиколки с новото крило на екипа тип "макарена", което ще бъде и на "Монца". Арвид Линдблад направи точно толкова сутринта.