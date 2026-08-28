Треньорът на ОФИ: ЦСКА не бе опасен за нас!

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис коментира елиминирането на ЦСКА и влизането в основната фаза на Лига Европа. Гръцкият тим надигра ЦСКА с 2:0 на реванша в София и продължава напред с общ резултат 5:0.

„Направихме представление, на което мнозина могат да завидят. Момчетата дадоха всичко от себе си.

Можехме да вкараме повече голове. Много съм щастлив да работя с тези момчета. Те имат апетит, ентусиазъм и много други неща. Сега те имат по-голяма отговорност. ОФИ расте и във всеки мач ще трябва да дадат всичко от себе си.

Не бяхме поставени в опасност от начина, по който ЦСКА игра. Казах на футболистите, че трябва да спечелим и в София и те го направиха", заяви Контис.