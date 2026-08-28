"Левски" ще мери сили с "Милан" в Лига Европа (ето всички съперници на "сините")

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"Левски" ще играе с "Милан" в основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се играе на "Васил Левски". Това отреди жребия за втория по сила турнир, изтеглен преди минути.

Освен "росонерите", които са сочени за един от фаворите в състезание, "сините" ще мерят сили и с друг тим от първа урна - "Марсилия", като този път българският отбор ще е гостува във Франция.

От втора урна съперници на играчите на Хулио Веласкес ще са "Виктория" (Пилзен) и "Залцбург". Българският тим ще гостува в Чехия и ще приеме вкъщи австрийците.

От трета урна на "Левски" се паднаха английския "Съндърланд" и "Ягелония". "Сините" ще гостуват на Острова и ще приемат поляците.

Останалите два съперника на столичани, от 4-а урна, са НЕК и "Лилестрьом". Воденият от Веласкес тим ще гостува в Нидерландия и ще домакинства на "Васил Левски" на норвежкия клуб.

Шампионът на България бе поставен в 4-а урна за жребия, където са отборите с най-нисък коефициент. "Сините" имат 7.00, като делят последното място сред всички 36 тима в турнира с "Арарат" (Армения).

Форматът предвижда българският тим да играе с по два противника от всяка урна, като на единия родният отбор ще е домакин, а на другия гост.

"Левски" стигна до втория по сила турнир на УЕФА, след като отпадна в плейофа за влизане в Шампионската лига от първенеца на Гърция - АЕК. "Сините" завършиха 0:0 в София, но паднаха 0:4 в Атина и така не успяха да стигнат за втори път в историята си до основната фаза на най-комерсиалното състезание по футбол на Стария континент.

Иначе родният тим започна европейската си кампания от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Последователно в пресевките бяха отстранени "Борац" (Баня Лука), "Университатя" (Крайова) и "Кайрат".