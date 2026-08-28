Тежък жребий за ЦСКА - "Монако", "Панатинайкос" и "Трабзон". Салах идва в София

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ЦСКА научи съперниците си в шампионатната фаза на Лигата на конференциите. Бутона натиска легендата на "Бешикташ" Метин Текин.

От урната на фаворитите се падна френския "Монако", като мачът е в София. Двата отбора имат доста дълга история в Европа, която стартира през 1982 г.

"Червените" два пъти отстраняват тима от княжството в КЕШ. Последният им двубой е от груповата фаза на Купата на УЕФА, когато загубиха с 1:2, като гола вкара Велизар Димитров.

От втора урна се падна гостуване на гръцкия гранд "Панатинайкос", който острани ФК ЦСКА 1948 от турнира. И тук ЦСКА има два пъти триумф над този отбор в евротурнирите. Първото е през 1972 година след епичен трети мач, след като съдията не успява да преброи дузпите в реванша. След това идва и триумфът за КЕШ с 2:0 в София и 1:0 в Атина. В София бележат Стоичков и Любо Пенев, а в Атина бележи Любо Пенев от дузпа.

От трета се падна гостуване на филандския КуПС (Куопио). Двата тима за първи път се изправят един срещу друг.

След това излязоха "Трабзон" и "Нордшеланд".

"Трабзон" ще дойде в София, като начело на ту рския тим този сезон е Мохамед Салах, като до момента не са играли с ЦСКА.

Норвежците са за първи път съперник на ЦСКА, но скоро играха с "Лудогорец" и го надвиха заради изкуствения терен.

И последният съперник е швейцарския "Тюн" в София. И този отбор не е играл с ЦСКА.