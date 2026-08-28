Българка 9-а в света на таекуондо

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Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан (Китай), завършвайки на девето място в категория до 46 килограма.

17-годишната състезателка на клуб Ахил започна с престижен успех срещу световната вицешампионка за девойки от 2024 година Шин Су-ин от Република Корея. Пеева спечели с 2:1 рунда (3:12, 18:8, 4:2).

Във втория си двубой възпитаничката на Венцислав Соколов, която е дебютантка на първенство от такъв ранг, отстъпи на осминафиналите с 1:2 (2:0, 3:3, 2:2) точки, пред представителката на домакините Сяотин Е. Китайката е световна шампионка от миналогодишното първенство.

В категорията участваха 43 състезателки, а класирането на Пеева до осминафиналите ѝ отреди девето място в крайното подреждане.

България има още две представителки в шампионата. Утре в категория до 53 килограма ще се състезава Ерика Карабелева.

В неделя на татамито ще излезе Кимия Ализаде в категория до 57 килограма. Бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж се завръща след едногодишно прекъсване заради контузия.