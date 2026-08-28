Шалке 04, един от емблематичните футболни отбори на Германия, се завръща в Бундеслигата след два сезона извън елита. В края на миналата кампания “кралско-сините” си спечелиха бленуваната промоция, а сега тимът отново се готви да приеме мачове на най-високо ниво на красивия си стадион “Фелтинс Арена”, домакинствал финал на Шампионската лига.

Шалке 04 е седемкратен шампион на Германия, макар и преди ерата “Бундеслига”, като грандът от Гелзенкирхен е и петкратен носител на Купата на страната. Най-вълнуващият успех на “кралско-сините” обаче идва през 1997 година, когато Шалке печели Купата на УЕФА след драматичен успех над Интер с изпълнение на дузпи.

Сега голямата цел пред Шалке е да се задържи за постоянно в Бундеслигата, слагайки край на изпаданията от елита. Според топ букмейкъра на България обаче, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, отборът на наставника Мирон Муслич ще трябва да се потруди сериозно, за да остане в елита - Шалке е сред фаворитите за изпадане във Втора Бундеслига.

Но как се развива историята на Шалке 04 и какво прави този клуб толкова важен за немския футбол?

История, изпълнена с обрати

Историята на Шалке 04 е изтъкана от драматични контрасти. Допреди 15 години “кралско-сините” бяха редовен участник в Шампионската лига, дори достигайки 1/2-финалите през 2011 година, а днес са тим, който се бори за мястото си в Първа Бундеслига.

Падението обаче бе светкавично и брутално. Само две години след като завърши като вицешампион в Бундеслигата и игра в елиминациите на Шампионската лига, Шалке влезе в опустошителна спирала. Години на грешни трансферни решения - при които ключови фигури като Леон Горецка, Сеад Колашинац и Макс Майер напуснаха като свободни агенти без абсолютно никакъв приход, натрупаха задължения от над 200 милиона евро.

Финансовата криза бе допълнително задълбочена от пандемията, а последвалите геополитически събития доведоха до прекратяване на дългогодишното спонсорство с руския енергиен гигант “Газпром”, което прекъсна един от основните финансови потоци в Гелзенкирхен.

Управленският хаос се пренесе пряко на терена през катастрофалния сезон 2020/21. Отборът премина през рекордните петима старши треньори за една година и изравни втората най-дълга серия без победа в историята на Бундеслигата - цели 30 поредни мача (358 дни). Логичният завършек бе първото отпадане на клуба от елита от 30 години насам.

Завръщането и настоящ състав на Шалке

Макар и да отне известно време, Шалке намери начин да преструктурира процесите си и да изгради отбор, който успешно да спечели обратно мястото на клуба в Бундеслигата.

Разбира се, немалък принос за това има старши-треньорът Мирон Муслич, който е архитект на сегашния тим на “кралско-сините”.

Снимкa: IMAGO

43-годишният специалист е родом от Босна и Херцеговина, като той има дългогодишна кариера като футболист в Германия, но на по-ниско ниво. Начело на Шалке е назначен през месец май 2025 година, а още в дебютния си сезон спечели Втора Бундеслига и върна Шалке сред най-добрите.

Сегашният тим на гелзенкирхенци е сплав между опитни и перспективни млади футболисти. Големият лидер на отбора е капитанът и голмайстор Кенан Караман. Турският национал ще бъде ключова фигура за отбора и в елита, а Шалке ще има остра нужда от головете му.

Междувременно опитът в съблекалнята на Шалке идва и от фигури като Един Джеко и Робин Госенс.

Снимкa: IMAGO

Първият е вече на 40 години, но се очаква да бъде важен за Шалке през новия сезон, докато Госенс - бивш футболист на Интер, внася истинско качество по левия фланг на терена.

В същото време бързоногият нападател Муса Сила дава динамика и острота на атаката, докато Рон Шаленберг и Деян Любичич осигуряват баланса, агресията и сигурността в халфовата линия.

Гелзенкирхен: Градът, който диша и живее единствено чрез футболната религия

За разлика от Мюнхен, Берлин или Франкфурт, където футболът е просто един от многото елементи на градската култура, Гелзенкирхен е класически моно-град, изграден около въглищната промишленост и клубната идентичност.

С упадъка на минното дело през втората половина на миналия век, Шалке 04 се превърна в основното социално лепило, което държи местната общност обединена. Завръщането в Първа Бундеслига носи не просто спортно удовлетворение, а мощен икономически, психологически и социален тласък за целия регион на Рур.

В дните на домакинските мачове Гелзенкирхен се трансформира напълно - целият град се оцветява в “кралско-синьо”, а улиците се пълнят с хиляди фенове с шалове и знамена. Емблематичната “Фелтинс Арена” с нейния подвижен покрив и прибиращ се тревен терен отново ще събира над 62 000 зрители, превръщайки се в една от големите крепости в германския футбол.

Завръщането на Голямото рурско дерби между Шалке и Дортмунд

Безспорно най-вълнуващата новина от завръщането на Шалке в елита е възобновяването на Рурското дерби срещу Борусия Дортмунд.

В Германия това не е просто поредният футболен мач, а сблъсък на философски концепции, съседска вражда и безкомпромисна спортна “омраза”, разположена на разстояние от едва 30 километра по магистрала B1.

Липсата на тези два двубоя през последните три сезона остави огромна празнота в календара на Бундеслигата, тъй като почти нито един друг мач в страната не притежава подобен заряд.

За разлика от изкуствено създадени съперничества, Рурското дерби е чисто съперничество на работническата класа, в което историята, тактиката и моментната форма често губят значение в минутата на първия съдийски сигнал. Тук на терена често властват емоциите и адреналинът, като това е мач, който никой фен на немския футбол не бива да пропуска.

Заключение

Завръщането на Шалке 04 в Бундеслигата бе дългоочаквано, като дори неутралните фенове се радват от този факт - “кралско-сините” са клуб, който заслужава да бъде в елита. А дали Шалке ще изпълни и големите си цели - да стабилизира представянето си и да се задържи в Бундеслигата, това предстои да видим в следващата година.

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