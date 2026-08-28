На първо четене за “Левски” в Лига Европа: мисията невъзможна

За достигане до елиминациите в турнира са нужни 10 точки

“Левски” ще трябва доста бързо да надгради, ако иска да се представи на ниво в Лига Европа или пък да има някакъв шанс за стигане до плейоф в състезание.

“Сините” научиха жребия си за втория по сила турнир на УЕФА. И той на първо четене може да се определи като доста тежък. Дори и кошмарен. Освен класни съперници, “Левски” ще трябва да обори и историята.

В основната фаза на Лига Европа българският шампион ще мери сили с “Милан”, “Олимпик” (Марсилия), “Виктория” (Пилзен), “Залцбург”, “Съндърланд”, “Ягелония”, НЕК и “Лилестрьом”. Двубоите през 2026 година ще бъдат насрочени съответно за 16/17 септември, 15 октомври, 22 октомври, 5 ноември, 26 ноември и 10 декември. Последните две срещи от основната фаза на турнира са през 2027 година – на 21 и на 28 януари. А точната програма ще стане ясна до края на седмицата.

Както е известно, първите 8 тима (от общо 36) във втория по сила турнир се класират директно за 1/8-финалите. Тези от 9-о до 24-о място пък се срещат в плейоф за допълване на топ 16.

Всяка спечелена точка в състезанието носи пари. За равенство във втория по сила турнир “Левски” ще получи 150 хил. евро. За победа сумата е тройна - 450 хил. евро. Заработените средства ще бъдат добавени към вече спечелените 8,6 млн. евро от “сините” в хода на европейската им кампания, като в тези пари не влизат приходите от тв права, билети и т.н.

Ясно е, че за първите 8 столичани нямат нито аргумент, нито шанс, дори и без да е изигран нито един мач. Възможността за “Левски” да стигне до елиминациите в турнира е именно чрез класиране за въпросния плейоф. За него обаче са нужни 10 точки. С оглед на изтеглените съперници обаче предвожданият от Хулио Веласкес тим ще има нужда от късмет и от доста по-добра игра спрямо това, което показаха до момента в квалификациите на Шампионската лига. Защото съперниците, които изтеглиха “сините” във втория по сила турнир на УЕФА, със сигурност нямат нищо общо с “Борац” (Баня Лука), “Университатя (Крайова) и “Кайрат” - отборите, които “Левски” елиминира по пътя към плейофа за най-комерсиалния турнир.

Двубоят с италианския гранд “Милан” е на “Васил Левски”. А точната дата ще стане ясна до края на седмицата.

Едва ли някой си мисли, че “росонерите” ще изпуснат победата срещу българския тим, било то и в гостуване. Да, “Милан” не е това, което поколения наред помнят, но все пак в отбора на Рубен Аморим има играчи, които струват повече от целия състав на “Левски”. Самият италиански тим е сред най-скъпите в турнира - общата му стойност е 557 млн. евро.

Друг е и фактът, че португалският спец ще иска да се докаже в първия си сезон в Италия. А Лига Европа е идеалната възможност за него. Преди 2 г. той стигна финал с “Манчестър Юнайтед” именно в това състезание. “Левски” и “Милан” имат богата история помежду си с 6 мача до момента, а срещата им на “Васил Левски” ще бъде №7 в европейските турнири. Разбира се, най-паметният е преди 59 г., когато в реванша от 1/16-финалите за КНК “сините” правят 1:1 пред 50 хил. на “Васил Левски” след гол на легендата Георги Аспарухов-Гунди. “Левски” тогава отпада от турнира, след като е загубил 1:5 първия двубой в Италия. В историята си “сините” имат още 2 домакинства на “Милан”, като в тях записват още равенство и загуба.

Другият тим от първа урна, който “сините” изтеглиха, е “Олимпик” (Марсилия). “Левски” ще ходи до Франция за този мач, а на “Велодром” домакините трудно се пропукват. В последните 2 г. “Марсилия” се представя отлично в европейските турнири. През миналата остана на крачка от елиминациите в Шампионската лига. А през 2024 г. бе 1/2-финалист в Лига Европа. Все пак тук историята е на страната на “сините”. В единствения си досега мач срещу този френски тим българите печелят. Това се случва през 2005 г., когато с гол на Христо Йовов “Левски” бие 1:0 “Марсилия” в групите на купата на УЕФА. Сега успех над френския тим изглежда нереално, но и преди 21 г. това бе така.

Ясно е, че на “Левски” няма как да се падне слаб съперник от първа урна. Но нещата и от по-долната не са розови за “сините”. От втора “сините” изтеглиха “Виктория” (Пилзен) и “Залцбург”. Българският тим ще гостува в Чехия и ще домакинства на австрийците, като и тук шансовете за вземане на точки изглеждат минимални, поне на първо четене. Отборът от Пилзен показа, че вкъщи може да бие всеки, и то с разлика. Ако не вярвате, питайте “Цървена звезда”. Сърбите заминаха за Чехия с аванс от 3 гола в плейофа за Лига Европа, но след 5:1 в реванша “Виктория” показа кой ще е в основната фаза на второто по сила състезание на УЕФА. Чехите също имат богат опит в европейските турнири и в последно време без проблеми стигат до елиминациите. А разбира се, ще гледат на “Левски” като на 3 сигурни точки.

Шанс, поне на хартия, “сините” обаче имат със “Залцбург”. Австрийците от години не са това, което бяха. И въпреки че играчите им са оценени на 105 млн. - близо 2,5 пъти повече от тези на “Левски”, българският тим може да измъкне нещо на “Васил Левски”, където ще се играе сблъсъкът.

В исторически план българският тим 2 пъти се е срещал със “Залцбург”, като това отново е в Лига Европа, но в предварителните кръгове. През 2009 г. “сините” губят два пъти с по 0:1 и отпадат.

Гостуване на английския “Съндърланд” също е в графата “трудно постижимо е да се спечели точка”. Тимът от Висшата лига може и за втори път в историята си да играе в европейски турнир, но със сигурност е гладен да се покаже в турнир на Стария континент. Отборът направи отлична кампания през миналата година във Висшата лига и със сигурност сега ще иска да бере колкото се може от плодовете, които пося през сезон 2025/2026.

Истинският шанс на “Левски” е срещу “Ягелония”. Поляците ще гостуват в София. А през този сезон тимът не е толкова солиден. И в този дуел българският първенец наистина има реален шанс да вземе 3 точки.

Останалите два съперника на столичани, от 4-а урна, са НЕК и “Лилестрьом”. “Левски” ще ходи в Нидерландия за сблъсъка с финалиста на местната купа през миналия сезон. НЕК всъщност започна кампанията в пресевките на Шампионската лига, като дори елиминираха солидния тим на “Олимпиакос” в третия кръг. В плейофа обаче НЕК падна от “Бодьо/Глимт” и така се озова в Лига Европа. Статистиката на “сините” срещу тимове от Нидерландия е кошмарна. От 11 мача българският тим има само 1 победа - онази над “Аякс” през 1975 г., когато елиминират гранда след дузпи в купата на УЕФА. В останалите 10 срещи “сините” имат 2 равенства и 8 загуби. Миналия сезон “Левски” игра с друг тим от Нидерландия - АЗ, и загуби 2 пъти в плейофа за Лигата на конференциите.

Последният съперник на “сините” в Лига Европа - “Лилестроьм”, е най-малко популярен у нас. Норвежките тимове са истинска сензация в последните сезони. Само за справка - през тази кампания два клуба от северната страна ще играят в основната фаза на Шампионската лига - “Бодьо/Глимт” и “Викинг”. Все пак едва ли “Лилестрьом” ще се чувстват комфортно в България. И “Левски” има всички аргументи от показаното до момента да спечели точка, че защо не и повече от този противник.