И Андора класира тим за европейските турнирите

Само 2 държави все още не са успели да класират свой отбор в европейските клубни турнири. Преди началото на кампанията бройката бе 3, но “Интер Клуб д’Ескалдес” пренаписа историята на андорския футбол, като се превърна в първия тим от малката страна, който ще играе в основната фаза на състезание на УЕФА. Скромният тим ще бъде част от Лигата на конференциите.

Андорският първенец започна кампанията си в Европа от първия кръг на Шампионската лига. Там отпадна от гибралтарския “Линкълн Ред Импс”. Оттам отборът се озова в Лигата на конференциите. Първо елиминира естонския “Флора”. А в плейофа “Дрита” от Косово. Първата среща на Балканите завърши 2:2, а в Андора двата отбора не успяха да си отбележат гол нито в редовното време, нито в продълженията. При последвалите дузпи “Интер Клуб д‘Ескалдес” показа по-здрави нерви и се наложи с 4:2.

Иначе единствените две страни-членки на УЕФА, чиито тимове никога не са играли в турнир под егидата на европейските състезания, са Черна гора и Сан Марино.

