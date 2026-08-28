Тестото на Янев се оказа вкиснато

ЦСКА с ужасно труден жребий в основната фаза на Лигата на конференциите

Тестото в ЦСКА, замесено от Христо Янев, май се оказа вкиснато. Поне така излиза след резила на водения от треньора “червен” тим. Преди реванша с ОФИ (Крит) от плейофа в Лига Европа, в който “армейците” трябваше да наваксват изоставане от 0:3, наставникът заяви: “Имаме шанс да покажем от какво тесто сме замесени”.

Е, 0:2 в реванша в София. Общо 0:5. Май е ясно тестото.

И така “армейците” ще играят в най-нискоразредния турнир на Стария континент - Лигата на конференциите. Съперникът може и да е спечелил купата на Гърция, но в тамошното първенство през миналия сезон завърши на 7-о място. Регистрира 17 поражения през кампанията. А в ОФИ играят футболисти, които така и не успяха да се докажат в “Левски” и ЦСКА - бранителят Христос Шелис носеше екипа на “сините”, а Аарон Исека на “червените”.

Въпреки че всички се прехласваха по успехите на ЦСКА в Лига Европа, най-вече с отстраняването на “Карабах” и “Макаби” (Тел Авив), гръцкият ОФИ показа истинското ниво на “червените”. И, изглежда май, късметът е покрил водения от Христо Янев тим във въпросните мачове срещу азери и израелци. Защото със сигурност ОФИ е по-слаб по всеки един показател от “Карабах” и “Макаби”. Но пък единствен победи ЦСКА.

“Изпълнихме краткосрочно плана, който имахме – да играем повече мачове в Европа. Минимум ще играем до Коледа, което е положително. Целта пред отбора е да се бори за това да спечелим шампионата и мачовете в първенството трябва да са ни приоритет. Онова, което всички искахме, е да стигнем колкото се може по-далеч в Европа. Това, че играем до Коледа в Европа, е бонус за нас. Трябва да си извадим заключенията. Никой не е казал, че ще побеждаваме във всеки мач – напротив, има неща, които можем да учим по пътя. За нас това са безценни уроци”, каза Христо Янев.

ЦСКА във втори пореден мач не успя да отбележи гол във вратата на гръцкия съперник.

Иначе бъдещето на треньора начело на ЦСКА не изглежда много светло. Веднага след последния съдийски сигнал публиката започна да скандира “оставка”. Това не се случва за първи път и с оглед на огромния бюджет, даван от собственика, играта въобще не отговаря на нивото, на което на ЦСКА му се иска.

Все по-усилено се говори, че Янев ще сдаде поста при следващ провал. Нищо чудно това да се случи още през уикенда, когато “червените” приемат “Черно море”.

Иначе ако ЦСКА продължи с играта си от мачовете с ОФИ, а и втория с “Макаби”, не го чака нищо добро в основната фаза на Лигата на конференциите. На “червените” се паднаха ужасно тежки съперници. И вземането на няколко точки ще е равно на истински успех.

Първите мачове от турнира са на 15 октомври. А последните от първата фаза на 17 декември.

От урната на фаворитите на ЦСКА се падна френският “Монако”, като мачът е в София. Двата отбора имат доста дълга история в Европа, която стартира през 1982 година.

“Червените” два пъти отстраняват тима от княжеството в КЕШ. Последният им двубой е от груповата фаза на Купата на УЕФА, когато загубиха с 1:2, като гола вкара Велизар Димитров.

От втора урна “червените” изтеглиха “Панатинайкос”, който отстрани ФК ЦСКА 1948 от турнира. Двубоят ще е в Атина.

Интересното е, че тимът от Бистрица е единственият, който не загуби от отбор от южната ни съседка. И двата двубоя на ЦСКА 1948 с ПАО завършиха без победител в редовното време. А гърците изхвърлиха българския вицешампион след продължения.

Иначе ЦСКА има два пъти триумф над “Панатинайкос” в евротурнирите. Първият е през 1972 година след епичен трети мач, след като съдията не успява да преброи дузпите в реванша. След това идва и триумфът за КЕШ с 2:0 в София и 1:0 в Атина. В София бележат Стоичков и Любо Пенев, а в Атина - Любо Пенев от дузпа.

От трета се падна гостуване на финландския КуПС (Куопио). Двата тима за първи път се изправят един срещу друг, а двубоят е в северната част от Европа.

Легендата Мохамед Салах пък ще дойде в София заради ЦСКА. Неговият “Трабзон” бе изтеглен като съперник на българския тим от 4-а урна.

От следващата на “червените” се падна “Нордселанд”, като родният тим ще гостува в Норвегия. ЦСКА за първи път ще срещне този съперник. Наскоро “Нордселанд” играха с “Лудогорец” и го надвиха заради изкуствения терен със 7:0.

Последният съперник е швейцарският “Тюн”, като двубоят е в София. И този отбор не е играл с ЦСКА.

