№1 на световното дебютира за "Барса" с победа срещу тим на българин

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Обявеният за играч №1 на отминалото световно първенство испанец Родри записа официален дебют за “Барселона”, а това стана срещу съперник, в чийто щаб има български треньор.

У дома шампионите на Ла Лига спечелиха с 2:0 отложения мач от I кръг срещу “Атлетик” (Билбао). В щаба на баските асистент на Един Терзич е Петър Гайдаров.

В 62-ата мин световният шампион Родри влезе като резерва в състава на каталунците.

Носителят на “Златната топка” за 2024 г. и европейски първенец с родината си оттогава бе закупен от английския “Манчестър Сити” срещу близо 77 млн. евро.

Интересното е, че това стана, след като от “Реал” първи декларираха интерес към най-добрия вътрешен халф на планетата. После и “Барса” говори с Родри, а той заяви, че избира каталунците. Така със сигурност капитанът на Испания си спечели омраза в Мадрид.

За “Атлетик” на Гайдаров загубата е втора от началото на кампанията и с нулев актив тимът от Билбао заема последното място във временното класиране.

Българският специалист бе поканен за помощник от Терзич, а това са първите му стъпки в мъжкия футбол. До това лято Гайдаров работи успешно 5 г. в школата на германския гранд “Байерн”.

