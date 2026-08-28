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Европейски шампион ще рита във II дивизия

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Алваро Мората Снимка: сайт на "Комо"

Европейският шампион с Испания Алваро Мората преминава под наем за една година във втородивизионния „Леганес", потвърдиха от клуба.

33-годишният бивш играч на „Реал" (Мадрид), „Атлетико" (Мадрид), „Ювентус" и „Милан" пристига от италианския „Комо", където игра през изминалия сезон след престой в „Галатасарай". Желанието на Мората да се завърне в района на Мадрид е било ключово за трансфера.

За да реализира преминаването си, той се е съгласил на намаление на възнаграждението си, а „Леганес" ще поеме останалата голяма част от заплатата му.

Алваро Мората Снимка: сайт на "Комо"

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