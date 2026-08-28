"Левски" се оплака от АЕК, гърците унизително и опасно натъпкали в феновете в сектора за гости

"Левски" излезе с официална позиция след реванша срещу АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига.

По думите на „сините", домакините не са били осигурени необходимите мерки за сигурност за феновете на родния шампион, а освен това е имало и прекомерна физическа сила, използвана от гръцката полиция към привържениците на тима.

Ето какво написаха от българския шампион:

Един от анонсите в рекламните клипове на УЕФА за турнира „Champions League" отправя послание, че футболът следва да обединява хората. Дали обаче то е достигнало до правоохранителните органи от Република Гърция, ангажирани с осигуряването на реда по време на плейофната среща между отборите на „АЕК" и „Левски", проведена на 26.08.2026 г. в Атина?

ПФК „Левски" изразява своето дълбоко възмущение от грубото, насилствено, унизително и дискриминационно отношение от страна на гръцките власти към привържениците на клуба, демонстрирано преди, по време и след футболната среща.

Клубът събра необходимата информация за използвана от гръцките полицейски сили прекомерна физическа сила още в зоната, където се събираха сините фенове, за да бъдат ескортирани до стадион „АЕК Арена".

По време на пътуването с автобуси към съоръжението, в един от тях полицейските сили са пуснали сълзотворен газ, без по някакъв начин нашите привърженици да са предизвикали това действие.

В подхода към сектора на стадиона, предназначен за „сините" фенове, те са били оставени без охрана, което е позволило да бъдат обстрелвани безнаказано с камъни и бутилки от местни привърженици. Нещо повече – в опит да се защитят, сънародниците ни са били принудени със сила от гръцките власти да влязат в своя сектор.

Както се видя и от телевизионното излъчване, по време на мача привържениците на „Левски" бяха унизително и опасно натъпкани в сектора за гости, като същевременно бяха оставени по три празни реда.

След последния съдийски сигнал, без да е налице провокация или заплаха, нашите фенове бяха заключени в сектора си и не получиха възможност дори за елементарни нужди като тоалетна и течаща вода.

Не бихме могли да приемем обяснението, че гостуващите фенове представляват рисков фактор от гледна точка на безопасността и подобни крайни действия на специалните части в южната ни съседка са част от футболната екзотика.

Отношение, което не кореспондира с нивото на евротурнирите на УЕФА, беше демонстрирано от организаторите и по отношение на акредитираните журналисти от български медии.

Последните бяха възпрепятствани да изпълняват професионалните си задължения преди началото на футболната среща, като бяха принудени от охраната на стадиона да се придвижват пеша с тежко оборудване, като междувременно бяха подложени на обиди и хвърляне на предмети от страна на местни фенове, заели местата си на трибуните.

ПФК „Левски" застава твърдо зад своите привърженици и представителите на медиите, като клубът ще използва всички налични механизми, за да гарантира правата на българските граждани.

ПФК „Левски" настоява УЕФА да извърши пълна проверка на организацията и мерките за сигурност на мача в Атина и да предприеме необходимите дисциплинарни действия спрямо клуба домакин.

За целта наш представител е направил своевременно изявление пред делегата на футболната среща и е вписал възражения срещу организацията на мача и прекомерната употреба на сила от страна на полицията.

Настояваме също така гръцките власти, по искане на Министерството на външните работи на България, да предоставят официална информация относно действията на гръцката полиция и недопустимата употреба на сила срещу български граждани.

Надяваме се, че подобни крайни действия срещу граждани на държава членка на ЕС не се базират на чисто национален признак. За сравнение ще посочим, че първата среща в София, проведена на 18.08.2026 г., премина без инциденти, въпреки наличието на многобройна гостуваща агитка на Националния стадион „Васил Левски".

Категорично заявяваме, че българските институции адекватно и своевременно трябва да защитят по дипломатически ред правата и достойнството на всички българи, пострадали на мача в Атина, и да поискат обяснение от гръцката страна за допуснатите нарушения на техните права.

Благодарим още веднъж на всички наши привърженици, които въпреки тежките условия и проблемите подкрепиха любимия син отбор на живо в Атина. Присъствието Ви означава много за нас и ще продължим в „Лига Европа" отново всички заедно!