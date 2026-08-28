Първо място във финала на Диамантената лига гони Саръбоюков

Звездата ни в скока на дължина Божидар Саръбоюков, който зае 5-о място на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих с 8,16 м, е силно мотивиран за успех във финалното състезание на комерсиалната верига. То ще се проведе на 4 септември в Брюксел.

“Смятам, че на финала ще покажа още повече от себе си. Пожелавам си най-доброто. За целта трябва да минимизирам фаловете.

Искам да се боря за първото място дори. Сигурен съм, че ще дам всичко от себе си, ще съм много мотивиран и се надявам там да направя най-добрия опит без фал”, сподели Саръбоюков след състезанието в Швейцария.

Там нашето момче след 8,16 във втория опит направи 4 неуспешни скока.

