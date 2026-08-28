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Григор Димитров: Искам да постигна още много, вече мисля за 2027 г.

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Григор Димитров Снимка: Ройтерс

Българската звезда в тениса от световен ранг Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open след травма на Ото Виртанен, с когото трябваше да играе в III кръг на квалификациите.

“Искам да постигна още много неща в спорта. Тенисът ми е помагал в много различни аспекти от живота. Вече мисля за догодина. В кои турнири да играя, как да се подготвя по-добре. Треньорът ми ме пита за какво говоря изобщо, а аз вече предлагам неща за подготовката. Смятам, че това е добър знак”, заяви след това 35-годишният Григор.

Григор Димитров Снимка: Ройтерс

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