България до 20 г. се класира за европейското след 4-а победа поред в София

Волейболният национален отбор на България под 20 години продължава без загуба в квалификацията за европейското първенство. Тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Беларус с 3:0 гейма в столичната зала „Христо Ботев".

Тя на практика гарантира на България класиране за европейското догодина още преди последния двубой от квалификационния турнир с Русия в събота.

По принцип за шампионата се класира първият в квалификацията. Ако това е "сборная", квота получава и най-добре представилият се балкански отбор, тъй като турнирът е зонален за полуострова.

Българските момчета започнаха днес двубоя по отличен начин и още в началото на първия гейм поведоха с 6:1. Стабилното посрещане, агресивният начален удар и високата ефективност в атака позволиха на националите ни да контролират напълно развитието на частта. България не допусна спад в играта си и затвори гейма при 25:16.

И във втория гейм „лъвовете" продължиха с убедителното си представяне. Тимът ни игра спокойно и качествено във всеки един елемент, като постепенно увеличаваше преднината си. България отново не остави съмнения в превъзходството си и след ново 25:16 поведе с 2:0.

В третата част националите ни запазиха концентрацията си и не позволиха на Беларус да се върне в двубоя. България продължи да диктува темпото и след убедителна игра затвори гейма при 25:19, за да оформи крайното 3:0.

Александър Манушев изигра поредния си силен мач в турнира. Диагоналът бе най-резултатен за България с 25 точки и отново демонстрира висока ефективност в атака.