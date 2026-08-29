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Роналдо вкара гол №978 при победа над Марин Петков

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Мегазвездата Кристиано Роналдо записа гол №978 в кариерата си.

С него той оформи обрата на "Ал Насър" до 2:1 срещу гостуващия "Ал Таавун" с национала ни Марин Петков в 4-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Юношата на "Левски" центрира в 11-ата минута, а при разбъркването Ал Хурайджи откри резултата.

В добавеното време на първата част Саму Коща изравни, а 5 минути след почивката Кристиано донесе обрата за домакините.

Петков остана на терена до 85-ата минута и действаше като ляв халф-бек. Малко преди смяната си българинът се намеси решаващо и попречи на Кингсли Коман да отбележи.

Шампионът "Ал Насър" е с пълен актив от 12 т. "Ал Таавун" има само 2.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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