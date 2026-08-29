Австралиец е съперник на Григор Димитров в I кръг на US Open

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Австралиец ще е съперник на звездата ни от световен ранг в тениса Григор Димитров в първия кръг на откритото първенство на САЩ, реши жребият.

Това е №130 в света Алексей Попирин. 35-годишният Димитров (№137) се справи с квалификациите на последния за сезона турнир от "Големия шлем".

Българинът победи италианеца Лоренцо Джусто и Тимофей Скатов от Казахстан, а финландецът Ото Виртанен се отказа преди двубоя от 3-ия кръг заради физически проблем.

Григор има 4 мача срещу 27-годишния Попирин, като са си разделили по 2 победи.

При успех във втория кръг Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между Алехандро Табило (Чили) и Яник Ханфман (Германия).

При нова победа нашето момче може да срещне поставения под номер 1 и втори в света Александър Зверев (Германия).