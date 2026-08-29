Веласкес: Случилото се в квалификациите за Шампионската лига трябва да се смята за голям успех

Старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес, заяви че очаква двубой срещу труден съперник, на пресконференцията преди мача с „Ботев" (Пловдив). Двубоят от 7-ия кръг на Първа лига е в неделя, 30 август от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев" в Пловдив.

„Настроението в отбора е невероятно, защото това, което направихме до този момент, е изключително позитивно. Очевидно, когато се състезаваш в който и да е мач, влизаш в него с идеята да спечелиш. Когато приключи всеки един мач, трябва да поставим нещата в контекста им и да ги анализираме по обективен начин. Отборът отговаря по много позитивен начин във вътрешния шампионат и това, което се случи в предварителните кръгове в Шампионска лига, е нещо, което трябва да сметнем като голям успех. От тази гледна точка отборът е спокоен и изключително концентриран, защото знае, че върши много добра работа. За нашия клуб в този момент, след толкова години без да играе в групова фаза в някой от европейските турнири, това да бъдем в жребия за Лига Европа е нещо невероятно и нещо, което трябва да оценим. Тези стъпки са в правилната посока. Това е един отбор, който всяка година трябва да има възможност да играе в предварителните кръгове на евротурнирите", започна испанският специалист.

„Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента фокусът му е върху мача с „Ботев" (Пловдив). Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако след един жребий, пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният мач е утрешният мач. Когато дойдат двубоите в Лига Европа, тогава ще говорим за тях. Трябва да бъдем професионалисти и отговорни", продължи наставникът на „Левски".

„Ботев" е отбор, който играе доста стабилно на собствения си стадион. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и който със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу „Спартак" (Варна). Започва една изключително трудна седмица за нас. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа", коментира съперникът в неделя Хулио Веласкес.

„В петък направихме кондиционна тренировка. Всички футболисти, които пътуваха до Атина, ще могат да играят утре. Трябва да анализираме ситуацията и да видим кой ще играе утре. Нашите цели са ясни. Гледаме мач за мач. Да говорим за класиране в който и да е турнир, е нещо, което зависи от много фактори. Нашата идея е винаги да гледаме мач за мач", добави испанският специалист.

„Имам изключително голям респект към противника. Първо към самия треньор (Станислав Генчев, който е предшественикът на Веласкес в "Левски"), с когото винаги сме имали добри отношения. Смятам, че е изключително добър треньор, който е фокусиран върху работата си. Неговите отбори винаги са организирани и се представят сериозно. „Ботев" има всичките условия да се бори за върховите места в първенството – изключително важен град за България, невероятен стадион, прекрасна база за условията в страната. Имат футболисти, с които могат да се борят за място в първата третина на класирането. Трябва да направим добър мач, за да бъдем в позиция да го спечелим", завърши Хулио Веласкес.