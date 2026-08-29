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https://www.24chasa.bg/sport/article/23471764 www.24chasa.bg

"Левски" с 49,1% шанс да стигне до елиминациите на Лига Европа

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АЕК не остави никакви шансове на "Левски" в Атина в сряда вечерта в плейофа за влизане в Шампионската лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Платформата Football Meets Data, известна с изчисленията си, даде 49,1% шанс "Левски" да е в топ 24 на Лига Европа, което значи участие в плейофа за 1/8-финалите. 

Както е известно, "сините" ще се изправят срещу "Милан", "Марсилия", "Залцбург", "Виктория" (Пилзен), "Съндърланд", "Ягелония", НЕК и "Лилестрьом" във втория по сила турнир на УЕФА. На 4 от тези тимове - "Милан", "Залцбург", "Ягелония" и "Лилестрьом" столичани ще са домакини, а на останалите ще гостуват. 

Иначе "Левски" е класиран на 29-ото място от всички 36 отбора по шансове да стигне елиминациите на състезанието. На водения от Хулио Веласкес тим се дава 6,8% да е сред първите 8 в Лига Европа, което означава директно място на 1/8-финалите във втория по сила турнир на УЕФА.

С най-големите шансове да спечели първата фаза на състезанието е "Милан", който ще гостува на "Васил Левски" на "сините".

Първите мачове от състезанието в третата седмица на септември. Точната програма за отборите в турнира трябва да стане ясна най-късно до утре (неделя).

АЕК не остави никакви шансове на "Левски" в Атина в сряда вечерта в плейофа за влизане в Шампионската лига. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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