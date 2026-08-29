ЦСКА само с 34,4% шанс да продължи в Лигата на конференциите

Само на 34,4% оцени шансовете на ЦСКА да продължи в Лигата на конференциите сайтът за прогнози Football Meets Data. За попадане в първата осмица шансът е само 2,6%.

Един от съперниците на "червените" КуПС (Финландия) е оценен с по-малък шанс - 20%. Аутсайдерите са още "Кауно Жалгирис" (Литва) - 11,5, "Интер Клуб д'Ескаладес" (Андора) - 6,9, "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар) - 6,4 и "Иберия 1999" (Грузия) - 5,7.

Фаворит е английският "Брайтън", който има 97,5% шанс да продължи и 61,3% за първа осмица. Следва "Аталанта" - 92,6 и 57,1 и "Монако" - 95,6 и 51,3. "Монако" също е съперник на ЦСКА. Много големи са шансовете също така на "Нордшеланд" - 84,3 и 25,8 и "Панатинайкос" - 82,1 и 23,5. Шампионът на Швейцария "Тюн" е само 45,2 и 4,4.