Стадион “Лазур” като “Камп Ноу” за филма на Стоичков

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Стадион “Лазур” в Бургас става копие на емблематичния “Камп Ноу” в Барселона. Защо ли? Причината е повече от ясна - в Бургас да се пресъздаде атмосферата от годините на Христо Стоичков в “Барса”, години на слава и множество успехи.

В продължение на две седмици са снимките на филма “Стоичков - Имало едно време в България” на стадион “Лазур”.

От понеделник (31 август) до 12 септември спортният комплекс в близост до морето ще се превърне в площадка и терен за пълнометражния филм, посветен на живота и славната кариера на кавалера на “Златната топка”.

Всичко е подготвено за ползотворна работа на екипа начело с режисьора Мартин Макариев.

Стадион “Лазур” не прилича на себе си, поне от последните години, установи екип на “24 часа”, който успя да се доближи и видя трескавата работа в последните дни за подготовка на декорите и всичко неотложно за успех на кинолентата.

Тревното покритие е в идеално състояние, каквото помним от времето на Христо Порточанов.

От продукцията на филма са монтирали мощни прожектори за усилване на осветлението на стадиона.

Тук ще се пресъздадат над 15 мача с участието на Стоичков с екипите на ЦСКА, “Барселона” и националния отбор на България.

Допълнителен кастинг за футболисти от Бургас и региона се проведе в петък вечерта точно на стадион “Лазур”. Те ще бъдат и основните действащи лица на мачовете във филма.

Черешката на тортата ще бъде присъствието в Бургас и на нашумели и актуални холивудски актьори.

Те ще влязат в ролите на незабравимия Йохан Кройф и мениджъра на Стоичков Хосе Мария Мингея във филма “Стоичков - Имало едно време в България”.