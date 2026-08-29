ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боеприпаси и дронове е имало във взривения украинс...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23472361 www.24chasa.bg

Стадион “Лазур” като “Камп Ноу” за филма на Стоичков

Велизар Маджаров

5348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Работата на “Лазур” кипи, за да заприлича бургаският стадион на “Камп Ноу”. СНИМКА: АВТОРЪТ

Стадион “Лазур” в Бургас става копие на емблематичния “Камп Ноу” в Барселона. Защо ли? Причината е  повече от ясна - в Бургас да се пресъздаде атмосферата от годините на Христо Стоичков в “Барса”, години  на слава и множество успехи.

В продължение на две седмици са снимките на филма “Стоичков - Имало едно време в България” на стадион “Лазур”.

От понеделник (31 август) до 12 септември спортният комплекс в близост до морето ще се превърне в площадка и терен за  пълнометражния филм, посветен на живота и славната кариера на кавалера на “Златната топка”.

Всичко е подготвено за ползотворна работа на екипа начело с режисьора Мартин Макариев.

Стадион “Лазур” не прилича на себе си, поне от последните години, установи екип на “24 часа”, който успя да се доближи и видя трескавата работа в последните дни за подготовка на декорите и всичко неотложно за успех на кинолентата.

Тревното покритие е в идеално състояние, каквото помним от времето на Христо Порточанов.

От продукцията на филма са монтирали мощни прожектори за усилване на осветлението на стадиона.

Тук ще се пресъздадат над 15 мача с участието на Стоичков с екипите на ЦСКА, “Барселона” и националния отбор на България.

Допълнителен кастинг за футболисти от Бургас и региона се проведе в петък вечерта точно на стадион “Лазур”. Те ще бъдат и основните действащи лица на мачовете във филма.

Черешката на тортата ще бъде присъствието в Бургас и на нашумели и актуални холивудски актьори.

Те ще влязат в ролите на незабравимия Йохан Кройф и мениджъра на Стоичков Хосе Мария Мингея във филма  “Стоичков - Имало едно време в България”.

Работата на “Лазур” кипи, за да заприлича бургаският стадион на “Камп Ноу”. СНИМКА: АВТОРЪТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига