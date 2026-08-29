Националът Лукас Петков вкара историческия гол №1 за "Елверсберг" в Бундеслигата при 3:2 в Леверкузен

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Българският национал Лукас Петков влезе в историята на скромния немски "Елверсберг", отбелязвайки първия гол за тима в Бундеслигата.

В 8-ата мин от границата на пеналта централно дясното крило, чийто дядо е българин, шутира и откри резултата срещу един от отборите с амбиции за челни позиции - "Байер", насред Леверкузен.

Още в следващата минута Коул Кембъл направи резултата в срещата от I кръг на Бундеслигата 2:0 за гостите.

Веднага след почивката Петков подаде на Давид Моква, който шокира "аспирините" за 3:0.

Те успяха да върнат 2 гола чрез Патрик Шик (77) и Кристиан Кофане (90+1). Петков и компания обаче съумяха да удържат аванса си. Лукас игра цял мач за сладката победа с 3:2, за която имаше значителен принос.

"Елверсберг" е отборът от най-малък град в историята на Бундеслигата - малко над 13 000 жители.