Ерика Карабелева пета на световното по таекуондо за жени

Българката Ерика Карабелева в кат до 53 кг. се класира на пето място на световното открито първенство по таекуондо за жени, което се провежда в Таюан, Китай.

Нашето момиче стартира с две победи срещу представителки на Русия. В първата Ерика се справи с рускинята Азиза Хюсеинова, която е бронзова медалистка от миналогодишното издание на Световното първенство за жени, както и бронзов медалист от Европейското клубно първенство. Във втората среща отново пред българката застана друга представителка на Русия Елина Тепина, като и тук записа победа с 2:1.

На четвърфинала Карабелеева имаше за противничка китайката Уанг Сяолу, която е златна медалистка от Световното първенство за жени в Малабо, както и златна медалистка от Азиатското първенство през 2024 и носителка на бронзов медал от Световното първенство по таекуондо през 2023г. Тук обаче класата си каза думата и въпреки усилията на Ерика, в крайна сметка Уанг продължи напред, а в последствие стана и Световна шампионка.

Треньор на Ерика Карабелева и Дея Пеева, която вчера се класира девета е Венцислав Соколов. Утре Кимия Ализаде стартира своето участие в категория до 57 кг.

В същия момент националният отбор на България по таекуондо е готов за участие в Riga Open G1, който започва утре в Рига, Латвия. Отборът ще бъде воден от треньорите Фарзад Золгадри и Пламен Трански. България ще бъде представена от осем състезатели при мъжете и жените:

🥋 Мъже:

• Стефан Стаменов — -74 кг

• Омид Хосейн Биджикола — -80 кг

• Анди Владимиров — -87 кг

• Станислав Митков — -63 кг

• Християн Георгиева — -54 кг

🥋 Жени:

• Станислава Костадинова — -57 кг

• Теодора Маринива — -49 кг

• Александра Георгиева — -49 кг