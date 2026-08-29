"Левски" - "Милан" през януари догодина, Салах идва на 26 ноември в София за ЦСКА

УЕФА определи календара на шампионатната фаза на Лига Европа и Лигата на конференциите.
Ето мачовете на "Левски":
1 кръг: "Левски" - "Залцбург", 19,45 часа, 17 септември
2 кръг: НЕК - Левски, 22 часа, 15 октомври
3 кръг: "Виктория" (Пилзен) - Левски, 22 часа, 22 октомври
4 кръг: "Левски" - "Ягелония", 19,45 часа, 5 ноември
5 кръг: "Олимпик" (Марсилия) - "Левски", 19,45 часа, 26 ноември
6 кръг: "Левски" - "Лилестрьом", 22 часа, 10 декември
7 кръг: "Левски" - "Милан", 22 часа, 21 януари
8 кръг: "Съндърланд" - "Левски", 22 часа, 28 януари
Програмата на ЦСКА е:
1 кръг: ЦСКА - "Монако", 19,45 часа, 15 октомври
2 кръг: "Норшеланд" - ЦСКА, 19,45 часа, 22 октомври
3 кръг: "Панатинайкос" - ЦСКА, 22 часа, 5 ноември
4 кръг: ЦСКА - "Трабзон", 22 часа, 26 ноември
5 кръг: КуПС - ЦСКА, 19,45 часа, 10 декември
6 кръг: ЦСКА - "Тюн", 22 часа, 17 декември