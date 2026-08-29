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"Левски" - "Милан" през януари догодина, Салах идва на 26 ноември в София за ЦСКА

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Мохамед Салах идва на 26 ноември в София за ЦСКА вероятно на супермодерния "Българска армия"

УЕФА определи календара на шампионатната фаза на Лига Европа и Лигата на конференциите.

Ето мачовете на "Левски":

1 кръг: "Левски" - "Залцбург", 19,45 часа, 17 септември

2 кръг: НЕК - Левски, 22 часа, 15 октомври

3 кръг: "Виктория" (Пилзен) - Левски, 22 часа, 22 октомври

4 кръг: "Левски" - "Ягелония", 19,45 часа, 5 ноември

5 кръг: "Олимпик" (Марсилия) - "Левски", 19,45 часа, 26 ноември

6 кръг: "Левски" - "Лилестрьом", 22 часа, 10 декември

7 кръг: "Левски" - "Милан", 22 часа, 21 януари

8 кръг: "Съндърланд" - "Левски", 22 часа, 28 януари

Програмата на ЦСКА е:

1 кръг: ЦСКА - "Монако", 19,45 часа, 15 октомври

2 кръг: "Норшеланд" - ЦСКА, 19,45 часа, 22 октомври

3 кръг: "Панатинайкос" - ЦСКА, 22 часа, 5 ноември

4 кръг: ЦСКА - "Трабзон", 22 часа, 26 ноември

5 кръг: КуПС - ЦСКА, 19,45 часа, 10 декември

6 кръг: ЦСКА - "Тюн", 22 часа, 17 декември

Мохамед Салах идва на 26 ноември в София за ЦСКА вероятно на супермодерния "Българска армия"

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