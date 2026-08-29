Олимпийците Дина Аверина и Димитри Соловьов станаха родители

Руските олимпийци Дина Аверина и Димитри Соловьов са станали родители. Синът им се казва Лев и е роден в 5,17 часа сутрин.

"Щастието е едва мъничка прашинка в необятната вселена, бледнееща пред това, което чувстваме и преживяваме в този миг – с всяко негово вдишване, всяко първо движение на малките му пръстчета, всяко сладко мляскане и всеки очарователен звук", пише щастливият баща.

Аверина е на 28 г. и стана сребърна медалистка в многобоя по художествена гимнастика на олимпийските игри през 2020 г. Съпругът ѝ Димитри Соловьов беше състезател на двойки във фигурното пързаляне и е участвал в олимпиадите през 2010, 2014 и 2018 г., като има два отборни медала - златен от Сочи и сребърен от Пьонгчанг.