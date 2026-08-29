Министър Енчо Керязов: Държавата даде ясен знак, че вярва и разчита на младите

Държавата даде ясен знак, че седи зад младите хора, вярва им и разчита на тях, за да има една по-добра и по-силна България". Държавата и Министерството на младежта и спорта седят зад вас и искаме да чуваме вашите надежди и желания, защото младежката политика се прави единствено с вас. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на закриването на 24-то издание на Националните летни студентски игри „Летен университет", цитиран от пресцентъра на ММС.

Инициативата на Националното представителство на студентските съвети, която се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, традиционно събира в Китен студенти от висши училища от цялата страна и съчетава спортни състезания, образователни инициативи, дискусии и културни прояви.

"Има полза от подобни събития. Днес видях енергията на младите хора и тяхната емоция от спорта. Надявам се, че сте имали възможност да споделите идеите и мечтите си", каза още министър Керязов. Инициативата на Националното представителство на студентските съвети, която се провежда под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Той призова младите хора да не чакат да им се даде шанс, а да го търсят, за да постигат целите си.

На официалното закриване присъстваха президентът на Република България г-жа Илияна Йотова, министърът на образованието и науката Георги Вълчев, народни представители от 52-рото Народно събрание, представители на академичната общност и местната власт.

„Победата е резултат от труд, постоянство, дисциплина и вяра в собствените възможности. Именно тези качества са превърнали големите български спортисти в пример за всички нас. Техните успехи трябва да продължават да ни вдъхновяват и да ни напомнят, че високите цели се постигат с характер, смелост и упоритост", каза още министърът. Той допълни, че Министерството на младежта и спорта ще продължава да насърчава младите хора да спортуват, да бъдат активни и да правят избора, който изгражда, а не ограничава и не разрушава тяхното бъдеще.

В продължение на една седмица участниците в „Летен университет" имаха възможност не само да премерят сили в различни спортни дисциплини, но и да обменят знания и опит и да развиват своите умения. „Пожелавам ви енергията и стремежът към успех, които ви събраха тук, да останат с вас и занапред", каза още министър Керязов.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов връчи наградата за третото място в крайното класиране за голямата награда на „Летен университет" на Медицинския университет - Пловдив.