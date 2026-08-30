Тимът на Мъри Стоилов поведе срещу "Галатасарай" в Истанбул, но падна 2:3

Воденият от Станимир Стоилов отбор на „Гьозтепе" отстъпи с 2:3 при гостуването си на „Галатасарай" в III кръг на турската Суперлига и остава с 1 точка във класирането.

Гостите от Измир започнаха смело и откриха резултата в 16-ата минута чрез Новатус Мироши след извеждащ пас на Андре Енрике. „Галатасарай" изравни в 33-ата минута с куриозно попадение на Давинсон Санчес, а в 55-ата минута Габриел Сара обрати мача до 2:1. Виктор Осимен покачи на 3:1 от дузпа (негов пети гол от началото на сезона). В 65-ата минута Жуан намали за „Гьозтепе" с добавка за крайното 2:3, а в оставащото време още един гол на Осимен бе отменен поради засада.

След този мач „Галатасарай" оглавява класирането с 7 точки (заедно с „Генчлербирлиги"), докато „Гьозтепе" заема 15-о място с 1 точка и приема „Газиантеп ФК" в следващия си двубой на 7 септември.